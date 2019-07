Boato nella notte a Isola della Scala: postamat preso d'assalto dai banditi

È scattato intorno alle 4 del mattino di lunedì l'allarme a Isola della Scala, per un postmat preso d'assalto da alcuni banditi.

A finire nel mirino dei malviventi è stato lo sportello automatico dell'ufficio postale di via Cefalonia, a Isola della Scala: alcuni malviventi infatti lo avrebbero fatto saltare utilizzando dell'esplosivo, per cercare di appropriarsi del denaro in esso contenuto.

Il tentativo però non avrebbe avuto successo e i ladri sarebbero scappati senza ottenere il bottino: sul posto si sono diretti i carabinieri e i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dello stabile.

Un altro bancomat inoltre è stato fatto esplodere a Bussolengo nella stessa notte, ma anche in quel caso i soldi sarebbero rimasti al loro posto.