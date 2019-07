Altro postamat fatto saltare nella notte in provincia: indagano i carabinieri

Oltre a quello di Isola della Scala, un altro postamat è stato è stato fatto saltare nella notte da alcuni malviventi.

Si tratta dello sportello automatico situato in via Foro Boario, a Bussolengo, che è stato preso d'assalto intorno alle 2.30 della notte tra domenica e lunedì: avrebbero sfondato la porta in vetro e la deflagrazione avrebbe divelto il postamat. Anche in questa occasione i malintenzionati sarebbero stati costretti ad andarsene senza mettere le mani sul bottino e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno dato il via alle indagini.