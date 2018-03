Posizionata un'infrastruttura da 150 tonnellate per il cavalcavia di Quinto

È stato posizionato giovedì mattina il nuovo cavalcavia di Quinto, che collegherà la tangenziale est alla Sp6 dei Lessini.

Questo primo stralcio dell’opera viaria è realizzato da Veneto Strade e finanziato dalla Regione Veneto per un totale di 8 milioni e 200 mila euro. Complessivamente i lavori per il nuovo collegamento avranno un costo di circa 20 milioni di euro.

Sul cantiere erano presenti il Sindaco Federico Sboarina, gli assessori alle Strade Marco Padovani, alla Viabilità Luca Zanotto, alla Sicurezza Daniele Polato, oltre all’assessore regionale alle Infrastrutture Elisa De Berti e all’Amministratore delegato di Veneto Strade Silvano Vernizzi.

L’infrastruttura, che pesa 150 tonnellate, ha una lunghezza di 58 metri ed è composta da una struttura mista acciaio-calcestruzzo a tre campate, che poggiano su spalle in cemento armato. Il cavalcavia è largo 13 metri e mezzo e sarà sede di una carreggiata di 9 metri e mezzo e due marciapiedi di 2 metri ciascuno.

“Un’opera di una grande importanza strategica – ha detto Sboarina - attesa da anni da tutti coloro che vivono e frequentano la zona est del nostro territorio. Un’infrastruttura che migliorerà la viabilità, che permetterà di collegare una parte della provincia con le tangenziali e l’aeroporto e che ottimizzerà gli spostamenti verso la Lessinia. Interventi come questi sono possibili grazie ad un lavoro di squadra tra Istituzioni, per questo ringraziamo la Regione Veneto per quanto sta facendo”.