«Una persona positiva al coronavirus a Bussolengo», l'annuncio del sindaco Brizzi

«Cari concittadini di Bussolengo, l’Autorità competente mi ha comunicato che una persona del nostro Comune è risultata positiva al test "Coronavirus-Covid-19". Desidero rassicurare tutti che la macchina della prevenzione è pienamente operativa. Per questo vi invito a proseguire le vostre attività nel rispetto delle misure igienico sanitarie già ampiamente diffuse». Con questo messaggio il sindaco del Comune di Bussolengo Roberto Brizzi ha comunicato pubblicamente la notizia.

Lo stesso primo cittadino di Bussolengo ha quindi voluto rassicurare così la popolazione: «Siamo una comunità forte e unita! La storia ci insegna che questo ci ha permesso, nel tempo, di superare moltissime difficoltà, anche molto gravi.

La nostra grande forza, da riscoprire, è essere comunità, puntiamo a superare questo momento insieme, anche con piccoli gesti».

«Non dobbiamo avere paura di rispettare le prescrizioni che ci vengono date - ha quindi aggiunto Roberto Brizzi - per evitare che la situazione si aggravi mettendo in difficoltà il sistema sanitario. Facciamolo. Per la collettività. Iniziamo una catena virtuosa a Bussolengo: ognuno di noi agevoli il vicino. Affrontiamo queste settimane di difficoltà puntando davvero ad un rinnovato senso di comunità. Il futuro lo esige perché si sa: il mondo non lo abbiamo avuto in eredità dai nostri padri ma lo abbiamo in prestito dai nostri figli! Non ci dobbiamo fermare, - ha poi concluso il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi - continuiamo con serenità la nostra vita quotidiana rispettando tutte le raccomandazioni date. Avrò cura di informarvi su ogni ulteriore e utile notizia in merito».