Ponte Catena. Donna si butta nell'Adige, un agente fuori servizio la salva

Una donna, veronese classe '61, è stata salvata oggi, 19 agosto, intorno a mezzogiorno da un agente di polizia fuori servizio. La donna aveva superato le protezione di ponte Catena e si è gettata nell'Adige. L'agente ha visto la scena e si è subito tuffato per soccorrerla. Alcuni cittadini hanno poi chiesto aiuto e sul posto sono giunti gli uomini delle volanti della polizia, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. È stato proprio grazie ad un mezzo dei pompieri che è stato possibile riportare la donna sul ponte. Poi, da lì, l'ambulanza del 118 l'ha portata al pronto soccorso e le sue condizioni non sono gravi. Fortunatamente, il livello del fiume in questo periodo non è alto e quindi l'agente ha potuto salvare la donna senza correre troppi rischi, mantenendola fuori dall'acqua in attesa che le operazioni di recupero andassero a buon fine.