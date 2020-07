Anatre bloccate in centro, recuperate dai pompieri e riportate sull'Adige

Escursione a lieto fine per una famiglia di anatre. Ieri sera, 9 luglio, mamma anatra con i suoi sei piccoli ha passeggiato per il centro storico di Verona e si ritrovata chiusa nel cavedio di un palazzo.

Ad aiutare i sette animaletti, una squadra dei vigili del fuoco che li ha recuperati e li ha messi per poco tempo in una gabbia. Dopo un piccolo tragitto sul camion dei pompieri, la famigliola è tornata a nuotare nelle acque dell'Adige, in un punto con poca corrente.