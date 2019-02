Crolla un vecchio rustico e i detriti bloccano una strada: vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco di Verona sono impegnati dalle prime luci di questa mattina, domenica 3 febbraio, nei pressi di via della Segheria a Verona, in zona Montorio, dove si è verificato il crollo parziale di un vecchio rustico.

I detriti, dopo il crollo dell'edificio, hanno invaso la strada, rendendola di fatto inagibile. Nell'area vi sono circa cinque o sei abitazioni che, proprio a causa dell'inagibilità della carreggiata, risultano pressoché impossibili da raggiungere e dunque isolate.

Sul posto, verso le ore 6.45, si sono quindi recati i pompieri con una squadra di cinque uomini, oltre ad un funzionario, per procedere allo sgombero e messa in sicurezza della strada coinvolta, rimuovendo appunto il materiale crollato. Fortunatamente non vi sono stati feriti, l'edificio infatti è risultato essere disabitato.

Sulle possibili cause che potrebbero aver provocato il crollo, non è da escludere l'ipotesi che proprio il maltempo di queste ore, con l'insistente pioggia durata tutta la notte, abbia potuto giocare un ruolo essenziale.