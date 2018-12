Sotto le feste più controlli della Polizia, due arresti per furto e due denunce

Continuano incessanti i servizi della Polizia di Stato per contrastare furti e rapine. Nelle giornate del 17 18 e 19 dicembre, la Questura di Verona ha disposto servizi mirati di controllo nel capoluogo. I hanno perlustrato le arterie principali di accesso alla città, le piazze, le vie dello shopping, i centri commerciali e i mercatini natalizi.

L'attento controllo dei luoghi maggiormente frequentati è stato esteso anche alle persone, agli autoveicoli, ai furgoni e ai mezzi pesanti, anche al fine di disincentivare eventuali tentativi di azioni terroristiche.

Le persone identificate e controllate sono state 346, di cui 89 con precedenti penali e di polizia.

Dieci le persone accompagnate in Questura per essere identificate e per la notifica di alcuni rintracci. Un marocchino è stato denunciato per non aver rispettato l'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

I veicoli controllati sono stati 1.442, anche grazie al sistema Mercurio per il rilevamento elettronico delle targhe. Sono state elevate 47 violazioni al codice della strada con quattro patenti ritirate e due veicoli posti in fermo amministrativo.

Arrestati due rumeni per tentato furto aggravato. Nel Despar di Adigeo, i due avevano sottratto accessori e generi alimentari per un valore di circa 120 euro.

In seguito ad un controllo in strada Bresciana, è stato denunciato un bulgaro per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo, nella sua autovettura nascondeva vestiti rubati per un valore di circa 2.000 euro, un tirapugni, un manganello telescopico e un jammer disturbatore di radiofrequenze.

Infine, sono stati svolti specifici accertamenti ad alcuni esercizi pubblici, soprattutto del centro storico e delle zone di Borgo Roma e di Borgo Milano. I servizi ordinari verranno, inoltre, implementati anche nei prossimi giorni in occasioni delle festività natalizie.