Teneva nascosti in auto quasi 100 chili tra oro e argento, arrestato in A4

Probabilmente pensava che il meccanismo che nascondeva il suo prezioso carico non sarebbe mai stato scoperto, ma ha pensato male. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Verona durante un controllo sull'autostrada A4, venerdì scorso 25 ottobre. Un controllo che ha portato al sequestro di 22.6 chili di oro, 75 chili di argento e ad oltre 30mila euro, tutti trasportati da un cittadino turco di 45 anni, residente nella città tedesca di Colonia e che dopo l'arresto è stato rinchiuso nel carcere di Montorio.

Il 45enne ha attirato l'attenzione degli agenti vicino al casello di Peschiera del Garda perché a bordo della sua Mercedes viaggiava a 180 chilometri orari. Agganciato dall'auto della polizia, l'uomo è stato fermato nell'area di parcheggio Val di Sona. Alle domande dei poliziotti, l'uomo ha risposto in modo contraddittorio e non solo per le difficoltà di comprensione linguistica.

Così gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo, trovando un doppiofondo ricavato tra il baule e i sedili posteriori. Come si vede nel video, il nascondiglio era ben congeniato. Dal baule e dai sedili non era visibile e per sicurezza era stato ulteriormente celato dai bagagli nel baule e da una seggiolino nel sedile posteriore destro. Il doppiofondo, inoltre, non si apriva con la forza. Per sbloccarlo, era necessario collegare un cavo metallico presente nel bracciolo tra il sedile del guidatore e quello del passeggero.

In questo spazio nascosto, i poliziotti della Stradale hanno trovato quattro sacchi, uno zaino e una borsa. Al loro interno c'erano l'oro, l'argento e i soldi, di cui il 45enne turco non ha dimostrato la provenienza. Alcuni lingotti, infatti, non avevano alcuna dicitura e quindi potrebbero essere stati creati clandestinamente, attraverso la fusione di oro anche rubato.

«Il valore complessivo di quanto è stato sequestrato si aggira intorno al milione di euro», ha detto Girolamo Lacquaniti, comandante della Stradale di Verona, durante la conferenza stampa in cui sono stati forniti i dettagli dell'arresto.



(Parte dell'oro sequestrato dalla Stradale)