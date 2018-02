Scontri tra tifosi della Roma e dell'Hellas prima della gara: una ventina gli arrestati

Questa mattina verso le ore 10 in zona stadio a Verona si sono verificati alcuni scontri tra contrapposte tifoserie prima dell'inizio della partita tra Hellas e Roma. Nei pressi di piazzale Olimpia alcuni gruppi di ultras si sono scontrati, rendendo così necessario l'intervento delle forze di polizia che presidiavano il posto.

Gli agenti sono quindi riusciti a separare le frange opposte e hanno proceduto inoltre all'arresto di circa una ventina di tifosi (dalle prime informazioni disponibili sembrerebbero tutti "giallorossi"), conducendoli in Questura per le procedure d'identificazione. La polizia ha inoltre posto sotto sequestro diversi oggetti contundenti trovati nelle mani degli arrestati. Al momento la situazione è tornata ad essere sotto controllo.