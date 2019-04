La polizia intensifica i controlli per la Pasqua: verifiche per 251 veicoli e multe ai negozi

Con l’arrivo delle festività pasquali e il maggiore afflusso di persone in città, il questore della provincia di Verona Ivana Petricca, nell’intento di assicurare il regolare svolgimento degli eventi connessi alla Pasqua e alle ricorrenze del 25 aprile e del primo maggio, ha rafforzato il dispositivo di sicurezza per la città. Durante il corso di questa settimana, gli agenti della divisione P.A.S.I., coadiuvati da tre equipaggi del reparto prevenzione crimine "Veneto", hanno effettuato controlli presso diversi esercizi commerciali di Verona.

Multe ai negozi per 3.800 euro

Complessivamente le verifiche hanno consentito di riscontrare alcune irregolarità, per le quali sono state comminate multe amministrative per un totale di 3.800 euro. I destinatari dei provvedimenti sono in totale otto, tutti quanti titolari di bar o negozi di gioco e raccolta scommesse. Nel corso dell’attività sono state identificate 29 persone, delle quali 12 gravate da precedenti penali e 5 extracomunitarie. Di queste, un cittadino straniero di nazionalità marocchina è stato accompagnato presso la questura per procedere alla sua identificazione, in quanto era risultato sprovvisto di documenti d’identità.

Controllati 251 mezzi, un sequestro e poi 7 multe

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato le strade di accesso alla città, nello specifico quelle che da Borgo Trento conducono verso il centro cittadino. Gli agenti, nel pomeriggio di ieri, hanno effettuato accertamenti su ben 251 veicoli, 233 dei quali sottoposti a verifiche mediante il sistema elettronico di tracciamento targhe "Mercurio". I tre posti di blocco hanno inoltre consentito di procedere al sequestro di un motoveicolo e alla contestazione di 7 infrazioni al codice della strada.