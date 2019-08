Fermato dalla squadra nautica della polizia ubriaco alla guida di un yacht a Garda

Nella giornata di Ferragosto il personale della squadra nautica di Peschiera del Garda, impegnato sin dal mattino in servizi di vigilanza e pattugliamento costiero sulla sponda veronese del lago, ha proceduto al controllo di un cittadino italiano, identificato poi come B.I. di 33 anni. Il controllo è avvenuto verso le ore 21.30, durante uno specifico servizio predisposto per la manifestazione tradizionale "Palio delle Contrade 2019", nello specchio d’acqua antistante il porto di Garda

Il 33enne, secondo quanto riferisce la questura scaligera, si sarebbe trovato a bordo del proprio motoscafo, di 9 metri circa, in compagnia di altri amici. I poliziotti lo avrebbero sorpreso mentre viaggiava a forte velocità e compiendo evoluzioni, si sarebbe impigliato nelle cime di ancoraggio delle chiatte galleggianti, predisposte appunto per il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto. Il tutto, spiegano gli agenti, fortunatamente senza riportare danni a cose e a persone.

Il conducente, riferisce la questura, sarebbe poi stato sottoposto agl accertamenti di rito, e sarebbe risultato positivo al test alcolemico con un valore pari a 1,15 gr/l. Il diportista trovato dalla polizia in stato d’ebbrezza, è stato quindi sanzionato ai sensi delle nuove disposizioni sul Codice della Nautica. Queste ultime, come spiegato in una nota della questura, hanno infatti introdotto il divieto di guida in stato di ebrezza anche per chi va in barca, in analogia alle norme che disciplinano la guida in stato d’ebbrezza sulla strada.

Il 33enne è stato altresì sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.167 euro. Inoltre, spiegano gli agenti della polizia, gli sono stati ritirati la patente nautica, il documento della barca e la dichiarazione di potenza del motore, quali sanzioni accessorie previste dalla normativa per chi guida un’unità da diporto in stato d’ebbrezza.