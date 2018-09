Polizia municipale, nuovo sgombero all’ex Tiberghien: un denunciato

Nuovo sgombero all’ex Tiberghien da parte della Polizia municipale, che ha individuato un cittadino tunisino di 48 anni, già segnalato alla Procura della Repubblica per molti altri reati.

L’uomo, in regola con il permesso di soggiorno, risulta autore di altre occupazioni, come in via Cernisone, ed è stato nuovamente denunciato e segnalato all'Ufficio Immigrazione della Questura.

L’intervento fa seguito ad una nuova denuncia da parte della proprietà dell’area delle ex Tiberghien, che ha segnalato l’occupazione dell’edificio in una zona molto a rischio per l’incolumità pubblica. Si tratta infatti di una porzione pericolante della fabbrica ma tutelata da vincoli di edilizia storico industriale, come indicato dalla Sovrintendenza.