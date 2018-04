La municipale di Verona in aiuto per l'avvio della nuova viabilità di Poiano

La polizia municipale di Verona sarà domani, 24 aprile, dalle 11 a Poiano per l'avvio della nuova viabilità, dovuta ai lavori di costruzione della rotatoria di Veneto Strade, prevista nel progetto di realizzazione della variante alla Provinciale 6. In attesa del completamento dell'opera, le modifiche alla viabilità sono che da Quinto a Verona si può prendere la nuova bretellina, mentre da Poiano verso la Valpantena si utilizza la nuova rotatoria. Il trasporto pubblico non subirà variazioni di percorso.

Intanto, oggi, 23 aprile, gli agenti della municipale veronese hanno partecipato ad un'attività di sensibilizzazione ed informazione sulla sicurezza stradale, organizzata all'interno di Gardaland. Insieme a loro, c'erano i colleghi della polizia stradale, dei vigili del fuoco e i rappresentanti dell'Aci di Verona. Sono state allestite alcune "isole educative", all'interno delle quali si sono svolte delle piccole lezioni.

Per l'occasione la piazza della Valle dei Re si è animata di iniziative didattico-dimostrative, in sono stati illustrati ai cittadini i rischi più comuni, i comportamenti più sicuri da adottare, con focus sui principali enti che fanno della sicurezza la loro missione. La polizia municipale di Verona ha realizzato un mini percorso cittadino dove grandi e bambini, a bordo di biciclette, si sono districati tra segnali stradali, incroci e raccordi. Un'attività per dimostrare, in modo divertente, quanto sia importante rispettare le regole della circolazione al fine di evitare gli incidenti stradali. I vigili del fuoco hanno permesso ai più piccoli di spegnere un piccolo incendio, indossando speciali caschi e tute ignifughe. Alla polstrada di Verona il compito di illustrare il funzionamento dell'etilometro elettronico.

Una novità è stata la presenza del simulatore di ribaltamento in collaborazione con Aci. Attraverso questo dispositivo, sotto la guida di alcuni insegnanti, è stato possibile provare l'effetto del rovesciamento dell'auto ed imparare a slacciare le cinture per uscire dal veicolo in sicurezza.