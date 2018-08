Nuovo controllo all'ex Manifattura Tabacchi: altri 4 soggetti irregolari segnalati in Procura

Altre quattro persone irregolari all’interno dell’ex Manifattura Tabacchi, tra cui due profughi già segnalati mercoledì scorso. Questa mattina la Polizia municipale è tornata a controllare l'area insieme ai tecnici della proprietà, dopo il sopralluogo di 2 giorni fa. All’interno gli agenti hanno trovato, oltre ai due stranieri già identificati a metà settimana, anche una giovane coppia di italiani. I soggetti sono stati segnalati alla Procura per invasione di edificio.

«Continueremo a tenere alta l’attenzione su Verona Sud e sulle zone che sono particolarmente a rischio, proprio come l’ex Manifattura Tabacchi – spiega l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato -. Aree come queste devono essere continuamente monitorate. Gli interventi ripetuti della Polizia municipale, infatti, dimostrano la loro efficacia. Rinnovo ai cittadini l’invito a segnalarci eventuali altre situazioni a rischio».

Durante la mattinata è stata controllata anche la zona di via Santa Elisabetta 24, in particolare l’area dell’ex canonica della parrocchia, dove è stata segnalata la presenza di persone non autorizzate. Al primo piano, infatti, erano presenti tracce di bivacchi. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.