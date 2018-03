La Polizia Municipale potenzia i controlli contro i bivacchi i zona Fiera

Sono scattati i controlli straordinari nella zona della Fiera, in particolare nei pressi del parcheggio P3, da parte della Polizia Municipale di Verona, per le segnalazioni relative a persone che vi bivaccano in ore notturne, che hanno interessato anche l'area verde via Ongaro.

Una baracca infatti è stata individuata nel parco e smantellata, grazie anche all'ausilio del personale Amia, che ha portato via due autocarri di rifiuti, ma sul posto non era presente alcun individuo. Così in controlli degli agenti sono stati intensificati anche nella zona dell'ex manifattura Tabacchi, soprattutto nelle ore serali e notturne.