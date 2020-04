La polizia locale in azione con 15 agenti per lo sgombero di un immobile in via Foroni

Proseguono i controlli della polizia locale di Verona contro l’occupazione abusiva di immobili. Secondo quanto si apprende da una nota del Comune, gli agenti questa mattina hanno sgomberato un edificio abbandonato in via Foroni, strada parallela a via Faccio. Inizialmente, erano stati alcuni residenti a segnalare uno strano e continuo via vai di persone.

Muniti dei dispositivi di protezione individuale, data l’emergenza sanitaria in corso, 15 uomini della polizia locale sono entrati nello stabile dove hanno trovato tre cittadini extracomunitari che vivevano in «condizioni igieniche precarie». Portati al comando di via del Pontiere, rispettando tutte le norme di sicurezza previste in questo periodo, le persone sono state identificate e segnalate all’autorità giudiziaria per "invasione di edificio". Gli agenti hanno subito chiesto l’intervento dei due proprietari dello stabile per la chiusura e la messa in sicurezza dell’immobile.