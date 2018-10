Vogliono volare all'estero con documenti falsi, arrestati dalla Polizia di Frontiera

Gli agenti della Polizia di Frontiera di Verona hanno intercettato, nei giorni scorsi, due stranieri che si erano presentati ai controlli con documenti falsi. Il primo, un sedicente cittadino siriano di 32 anni in partenza per Londra, ha esibito un passaporto brasiliano con la propria fotografia, poi risultato falsificato. Il giorno successivo, un cittadino albanese di 31 anni, che voleva imbarcarsi sul volo per Dublino, era in possesso di una carta di identità greca risultata contraffatta. I due stranieri sono stati arrestati per il possesso dei documenti falsi.

In sede di direttissima, il cittadino albanese è stato condannato dal Tribunale di Verona alla pena di un anno di reclusione, mentre il sedicente siriano è stato provvisoriamente espulso dal territorio nazionale con processo rinviato.