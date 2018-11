Ricercato da un mese, la polizia ferroviaria lo arresta a Verona Porta Nuova

Un pluripregiudicato per rapina aggravata, ricettazione, estorsione, rissa, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ricercato da un mese, è stato catturato dagli agenti della polizia ferroviaria di Verona Porta Nuova nella notte di lunedì 29 ottobre. Il cittadino italiano, iniziali G.M., nato a Milano nel luglio 1978 ma residente a Jesolo da diversi anni, era colpito da un ordine di carcerazione emesso il 24 settembre scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trento.

L'uomo si aggirava nella stazione veronese in un orario piuttosto tardo e ha destato sospetti negli agenti che hanno proceduto al controllo. Gli agenti hanno così scoperto che G.M. sarebbe dovuto andare in carcere per una condanna passata in giudicato per contraffazione di opere d'arte, falsificazione di monete e filigrane, fatti commessi dal 2010 al 2012 nelle provincie di Verona, Trento, Treviso e Venezia.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato nel carcere di Montorio per espiare una pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione.