Droga e danneggiamenti, tre arresti in un giorno per la polizia ferroviaria

Tanto lavoro nelle giornate pasquali per la polizia ferroviaria di Verona alla stazione di Porta Nuova, ma il giorno più intenso è stato martedì 3 aprile con ben tre arresti.

Nella notte è stato arrestato prima il cittadino marocchino O.N., di 25 anni, che aveva violato più volte l'obbligo di firma dai carabinieri di San Bonifacio. Il ragazzo era sprovvisto di documenti ed è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti. È stato così scoperto che il giovane era colpito da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, proprio in sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione.

A distanza di due ore è stato arrestato per danneggiamento aggravato un cittadino rumeno, iniziali F.T., 22enne. Aveva danneggiato un'auto della polizia parcheggiata sul primo binario.

Il pomeriggio dello stesso giorno è stato il turno dell'italiano L.F., ventenne, che sottoposto a controllo di polizia ha cercato di darsi alla fuga causando lesioni ad uno degli agenti della polfer intervenuti. La perquisizione, estesa anche alla sua abitazione, ha permesso di trovare 14 grammi di eroina e circa 15 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione. Il tribunale di Verona ha convalidato l'arresto applicandogli la misura cautelare dell'obbligo di dimora in provincia di Verona.