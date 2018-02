Smantellato traffico di droga internazionale: sequestrati oltre 11 chili di stupefacenti

Con 16 misure cautelari eseguite, è stata sgominata dalla polizia di Trento grazie anche al contributo della Sezione della Polizia Giudiziaria del Tribunale di Trento, della polizia Stradale di Trento e della Squadra Mobile di Verona, un'organizzazione criminale ramificata a livello internazionale che agiva in Italia, ma anche in Bosnia, Croazia e Solovenia, gestendo un vasto traffico di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito dell'operazione "Zaghi", come riferito dal quotidiano L'Adige, sono state coinvolte complessivamente 29 persone, di queste ben 22 sono state arrestate (6 tra il 2015 eil 2017). Degli ultimi 16 destinatari di misure cautelari, 11 soggetti si trovano ora in carcere, mentre per 5 sono stati disposti gli arresti domiciliari ed infine altre 8 persone risultano essere latitanti all'estero.

In totale la polizia ha sequestrato ben 11,4 chili di droga, ripartita tra marijuana, metanfetamine, hashish e cocaina. Gli agenti hanno inoltre posto sotto sequestro quattro autovetture utilizzate dai criminali, una moto, una dozzina di fucili e oltre 13.500 euro di contante.

Per quanto riguarda la nazionalità dei soggetti arrestati, il gruppo criminale era piuttosto eterogeno e comprendeva cittadini italiani, bosniaci, croati, marocchini e macedoni. Per il trasporto degli stupefacenti venivano prevalentemente utilizzate le rotte balcaniche.