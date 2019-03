Controlli antidroga della polizia nelle scuole: all'Istituto Canossiano di Verona tutti puliti

Dopo i controlli effettuati lo scorso gennaio presso l’Istituto Giorgi, che hanno condotto alla denuncia di un minore trovato in possesso di 23 grammi di hashish e 14 di marijuana, e presso l’Istituto salesiano di San Zeno, la polizia di Stato continua incessante l’attività di monitoraggio all’interno dei plessi scolastici di Verona e nelle aree limitrofe. L’obiettivo è quello di mettere i giovani al riparo dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e di reprimere ogni trasgressione alla normativa sull’uso e il traffico di droga.

L’attenzione degli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura di Verona, si è concentrata, venerdì 15 marzo, sull’Istituto Canossiano di via San Giuseppe. All’interno del plesso scolastico i poliziotti, coadiuvati da equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” e da due unità cinofile in forza alla Questura di Padova, hanno controllato gli studenti all’interno della scuola. Con la piena collaborazione del direttore dell’istituto, gli agenti hanno esteso poi gli accertamenti alle aree comuni e, anche a seguito di perquisizioni personali effettuate nei confronti di tre alunni, non hanno riscontrato alcuna traccia di sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività scolastiche il dispositivo si è portato in piazzale XXV aprile per osservare il deflusso degli studenti. In prossimità di una panchina presente in quest’area i poliziotti hanno trovato circa 40 grammi di marijuana a carico di ignoti. Il monitoraggio del fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno degli istituti scolatici dislocati sul territorio proseguirà nei prossimi mesi con servizi già programmati, disposti dal questore della provincia di Verona.