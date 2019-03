Atterrano nel weekend all'aeroporto Catullo, due latitanti portati in carcere

Sabato sera, 16 marzo, verso le 22, gli agenti della polizia di frontiera dell'aeroporto di Verona hanno intercettato M.I., moldavo di 36 anni, ricercato dal 2010 a seguito di una condanna emessa dal Tribunale di Verona per molteplici furti in abitazione commessi nel territorio veronese.

L'uomo era arrivato direttamente dalla Moldavia con volo da Kisinev e tentava di confondersi tra i numerosi passeggeri in transito ma, una volta giunto al controllo, grazie alle verifiche nella banche dati della Polizia di Stato, è stato riconosciuto come latitante, destinatario di una pena di un anno di reclusione.

E domenica 17 marzo, un secondo uomo è stato fermato sampre dai poliziotti dello scalo veronese. Le sue iniziali sono D.L.R.D., è un cittadino domenicano di 37 anni, appena giunto in Italia da La Romana (provincia della Repubblica Domenicana). È stato individuato dagli agenti in mezzo alla folla di turisti italiani e sottoposto al controllo dei documenti di espatrio. Le verifiche effettuate consentivano di accertare, a carico dello straniero, una condanna a un anno e sei mesi di reclusione, emessa nel febbraio scorso dal Tribunale di Rovereto per il reato di minaccia aggravata dall'uso di armi.

Entrambi gli uomini sono stati portati in carcere a Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.