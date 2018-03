Vede la Polizia, abbandona l'auto e va a piedi: spacciatore di eroina fermato

Quando ha visto la Polizia ha accostato sul marciapiede e provato poi a scappare a piedi, ma non ha fatto molta strada. Erano circa le 20.30 di lunedì, quando la Volante della Questura ha notato la manovra repentina dell'automobilista in via Manzoni, a Verona, il quale successivamente si è allontanato nella direzione opposta.

I poliziotti allora hanno deciso di seguirlo, notando che ad un certo punto l'uomo ha infilato la mano in tasca, facendo poi cadere a terra un involucro di colore giallo: a quel punto allora hanno recuperato la confezione e sottoposto a controllo il soggetto, che fin dall'inizio si è rifiutato di collaborare. Si trattava di un cittadino romeno di 25 anni, T.B.A., pluripregiudicato per droga, che in seguito alla perquisizione è stato trovato in possesso di 2 telefoni cellulari e 135 euro, potenzialmente riconducibili all’attività di spaccio, dal momento che il giovane risulta essere privo di un lavoro. La confezione rinvenuta a bordo strada infatti è risultata contenere 11 involucri termosaldati, per un totale di 7.50 grammi di eroina.

La perquisizione quindi è stata estesa alla sua abitazione di via Abruzzo, dove sono stati trovati 9 flaconi di metadone, un bilancino di precisione e altro materiale da confezionamento dello stesso colore giallo di quello precedentemente ritrovato dagli agenti.

Arrestato, il 25enne martedì mattina è comparso davanti al giudice, che ha convalidato il provvedimento e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del rinvio dell’udienza al 20 giugno 2018.