Cronaca Veronetta / Via Gaetano Trezza

Poliuretano nei tubi di scarico delle auto: la Municipale cerca i vandali

12 vetture sono state prese di mira da alcuni ignoti nel quartiere di Veronetta, per la precisione in via Trezza, nel fine settimana e ora il comando di via del Pontiere ha acquisito i filmati delle telecamere per dare un'identità a queste persone