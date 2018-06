Fuoriuscita di poliuretano liquido: i vigili del fuoco chiudono la strada

È scattata nella tarda mattinata di lunedì l'allerta per i vigili del fuoco, costretti ad intervenire intorno alle 11.30 nel comune di San Martino Buon Albergo, per lo sversamento di pliuretano liquido da un furgone in via Mambrotta.

Ad avvisare i pompieri è stato lo stesso autista e sul posto è stato inviato un mezzo dalla sede di via Polveriera Vecchia. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco sono stati costretti a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia, per poter ripulire la carreggiata dalla sostanza che si era sparsa un po' ovunque.