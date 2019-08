A Ferragosto due persone scomparse rintracciate dalla polfer e denunce per droga

Sono ben 1.115 le persone controllate dagli operatori della polfer di Verona e tra il 10 ed il 16 agosto. Lo riferisce una nota della questura, nella quale si legge di come, a seguito dei controlli effettuati, siano stati denunciati tre soggetti maggiorenni per reati in materia di stupefacenti (20 i grammi sequestrati di cannabinoidi e 2 di cocaina) ed un minore per furto di un telefono cellulare.

I servizi istituzionali sono stati intensificati con l’impiego di 179 pattuglie nelle stazioni e 4 a bordo treno. Sono 8 i convogli ferroviari scortati, 15 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti a danno dei viaggiatori.

Due persone scomparse, inoltre, sono inoltre state rintracciate al Brennero e a Verona dagli agenti della polizia, grazie all’attenta opera di controllo del territorio. Si tratta di due casi risolti positivamente, in virtù proprio del tempestivo intervento degli uomini della polizia di Stato che sono riusciti a far ricongiungere i soggetti con i rispettivi familiari.