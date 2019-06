Polfer, controlli aumentati nelle stazioni con metal detector e unità cinofila

Con l'avvicinarsi della stagione estiva e il conseguente aumento del numero di viaggiatori, il Compartimento Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige all'inizio del mese di giugno ha messo in atto specifici servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità nelle quattro province di competenza: Verona, Vicenza, Trento e Bolzano.

Lunedì scorso in particolare è scattato un piano mirato di controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie anche con l'ausilio delle unità cinofile, che sono stati poi riproposti nei giorni del 2 e 4 giugno. L'attività ha visto impiegate complessivamente 94 pattuglie in uniforme, 6 pattuglie antiborseggio in abiti civili, 14 squadre a bordo treno, con oltre a 12 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie.

I poliziotti con l’utilizzo di metal detector portatili hanno inoltre effettuato approfonditi controlli di sicurezza ai bagagli al seguito dei viaggiatori, ma anche e soprattutto a quelli presenti nelle aree di deposito dedicate presso le stazioni stesse.

In 3 giorni sono state dunque controllate 633 persone, delle quale 137 avevano precedenti di polizia e 295 sono risultate essere cittadini stranieri. Di quest'ultimi, buona parte sarebbe stata di origine magrebina o proveniente dall'Europa dell'Est.

Nel corso dei controlli sono state denunciate 5 persone, mentre un altro giovane italiano trovato in possesso di una piccola quantità di hashish è stato segnalato all’autorità amministrativa. I denunciati sono un cittadino nigeriano 24enne per rifiuto di generalità, un pakistano 22enne per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione al decreto di espulsione dal territorio nazionale, un italiano 33enne per violazione al Daspo urbano (peraltro già denunciato altre 10 volte per lo stesso fatto), un 47enne algerino per furto aggravato a bordo treno ed infine un tunisino di 29 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Due persone sono state segnalate alla Questura per l’adozione del provvedimento amministrativo del Daspo urbano.