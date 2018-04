Podista muore per strada a Pacengo: inutile l'intervento dei soccorritori

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì nella zona del lago di Garda.

Un podista, colto da un malore, è stato soccorso dal personale del 118 in via Belvedere a Pacengo, nel comune di Lazise. Sul posto si sono precipitati l'elicottero e l'ambulanza del 118, su avviso di un passante, ma ogni tentantivo del personale sanitario non è bastato a tenere in vita l'uomo, che è deceduto sul posto

Sul luogo dell'episodio sono intervenuti anche i carabinieri.