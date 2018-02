Inquinamento, ancora allerta arancio a Verona per tutto il fine settimana

Resterà in vigore fino a domenica 4 febbraio in tutto il comune di Verona l'allerta arancio per l'inquinamento da PM10 nell'aria. Questo significa spegnimento delle stufe a legna o pellet negli ambienti che hanno degli impianti di riscaldamento alternativi. Nonostante le perturbazioni di questi giorni, la qualità dell'aria veronese non è migliorata e il centro meteo di Teolo prevede tempo stabile e soleggiato per il fine settimana.

Nel diffondere questa comunicazione l'amministrazione comunale veronese ha rinnovato il suo invito ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente, come un minor utilizzo dell'auto privata, il mantenimento del riscaldamento in casa tra i 19 e i 21 gradi, e la chiusura delle porte di accesso ai locali pubblici. Proprio quest'ultimo suggerimento pare sia il meno ascoltato, tanto e vero che la giunta è al lavoro per trasformare il suggerimento in un vero e proprio divieto per gli esercizi commerciali a partire dal prossimo autunno. Adesso viene infatti chiesto ai negozi di tenere le loro porte chiuse, in modo da non disperdere il calore e quindi utilizzare in modo più razionale i riscaldamenti, evitando sprechi. Dal prossimo ottobre la richiesta potrebbe diventare un obbligo, con sanzioni per chi non lo rispetta. Un provvedimento tardivo e insufficiente, critica l'ex consigliere comunale Giorgio Pasetto.

Non è con questi provvedimenti che si riesce ad applicare una politica seria sul nostro territorio rivolta ad abbattere il livello dell'inquinamento e a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini - scrive Pasetto - Dovremmo invece prendere esempio da Londra che con alcuni provvedimenti radicali ha ridotto sensibilmente l'inquinamento. Tra questi ne ricordo due: l'apertura di aree ad emissioni ultra-ridotte e l'introduzione di una T-charge che richiede il pagamento delle vetture inquinanti che circolano nel centro cittadino.

Mentre il candidato veronese PD alle prossime elezioni politiche Diego Zardini chiede maggiore collaborazione tra le istituzioni per ridurre l'inquinamento atmosferico.