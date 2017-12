Polveri sottili, continuano gli sforamenti. Bertucco: "Mai così male dal 2013"

Il 25 dicembre 2017, la città di Verona ha sforato per la 72esima volta in un anno il valore limite giornaliero delle PM10, valore stabilito in 50 microgrammi per metro cubo di aria e che non si dovrebbe superare per più di 35 giorni in un anno.

È dal 2013 che Verona non registrava un numero così elevato di superamenti - lamenta il consigliere comunale di Sinistra e Verona in Comune Michele Bertucco - e l'anno purtroppo non è ancora finito. Tra il primo e il 25 dicembre i giorni di superamento sono stati 16. In novembre sono stati 11, in ottobre 14. Praticamente un giorno su due abbiamo respirato aria inquinata e fuorilegge.

La domanda che si pone Bertucco è: che fare? "Al di là delle doverose misure tampone invernali, che vedono la parziale limitazione della circolazione, che andrebbero rinforzate, servono misure strutturali per ridurre il traffico - si risponde Bertucco - Siamo coscienti della necessità del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ma sappiamo anche che tutto questo necessita di tempi medio lunghi, e che ci vorranno molti anni. Le polveri sottili inquinano e danneggiano la nostra salute anno dopo anno, quindi rilanciamo, anche la necessità di misure strutturali attuabili in breve tempo e con costi modesti. Un combinato di proposte realizzabili velocemente: provvedere al rilancio del trasporto pubblico locale finalizzando parte dei milioni di euro provenienti dalle multe degli autovelox al potenziamento del servizio con l'aumento della frequenza delle corse, la diffusione di aree a ciclabilità diffusa nel centro e nei quartieri portando il limite di velocità per le auto a 30 km l'ora. In parallelo andrebbe creato un portale per il car pooling locale e potenziare gli attuali servizi di car sharing e bike sharing".