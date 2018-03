Arriva la Pasqua, più servizi della polizia ferroviaria in stazione e sui treni

La polizia ferroviaria di Verona intensificherà le forze in questo periodo delle festività pasquali ormai arrivato. Si prevede infatti un aumento dei viaggiatori sui treni e per questo ci saranno più pattuglie in stazione nelle giornate di maggior afflusso, agenti a bordo dei almeno 60 treni, soprattutto quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura e il personale delle squadre di polizia giudiziaria svolgeranno mirati servizi antiborseggio. Quattro le province di competenza della polizia ferroviaria di Verona e Trentino Alto Adige e gli operatori attivi in questo territorio saranno 800.

Ma alla sicurezza contribuiscono anche i cittadini. Per questo la polizia ferroviaria ha diffuso alcuni consigli a tutela dell'incolumità dei viaggiatori.

Durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari non oltrepassate la linea gialla - consiglia la Polfer veronese - Non attraversate i binari, ma servitevi sempre dei sottopassaggi. Non tentate di salire o scendere quando il treno è in movimento e durante eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria seguire le indicazioni del personale di bordo. Per un viaggio sicuro, a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti si ricorda di prestare attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio, ed evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti di valore a bordo treno. I professionisti del furto tendono a sfruttare eventuali momenti di distrazione oppure situazioni di assembramento di persone od oggetti per occultare i movimenti delle proprie mani.