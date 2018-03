Centri commerciali e stazione, più controlli della polizia durante la Pasqua

Arrivano i giorni di festa della Pasqua e con essi si prevede un maggior afflusso di persone in città. Il questore di Verona Ivana Petricca vuole assicurare il regolare svolgimento degli eventi connessi alle festività e per questo ha predisposto un rafforzamento del dispositivo di sicurezza cittadino. Una risposta alle sollecitazioni sorte durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove i vertici delle forze di sicurezza hanno concordato di dedicare particolare attenzione ai luoghi potenzialmente a rischio

La polizia ha eseguito nei giorni scorsi, e altrettanto farà fino alle fine del periodo pasquale, controlli giornalieri nelle zone di maggior affluenza turistica. Si tratta di servizi svolti quotidianamente sia dai poliziotti di quartiere che dal personale in borghese delle unità antiborseggio e antirapina della squadra mobile.

Sorvegliati speciali dalla polizia sono anche i centri commerciali dove nei prossimi giorni saranno impiegate pattuglie di poliziotti in uniforme che vigileranno l'area del centro commerciale Adigeo e del casello autostradale di Verona Sud.

Anche la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova rientra nel rafforzato dispositivo di sicurezza. Oltre l'ufficio mobile sul piazzale antistante la stazione, durante le fasce orarie maggiormente frequentate, verranno impiegate pattuglie di rinforzo del reparto prevenzione crimine di Padova. Lo scopo è quello di garantire normalità, affinché la città sia tranquilla e che gli eventi connessi alle festività pasquali possano essere vissuti da cittadini e turisti in completa sicurezza.