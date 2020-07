Gli agenti notano la pistola in auto, ma è una scacciacani senza il tappo rosso

In auto aveva una pistola del tutto uguale a quella in dotazione delle forze dell'ordine, ma in realtà si trattava di una scacciacani a cui aveva tolto l'obbligatorio tappo rosso. Il 38enne orginario del Senegal e regolarmente residente in Italia, è stato dunque denunciato dagli agenti della Questura di Verona.

La pistola semiautomatica modello 92 FS è stata trovata dagli agenti delle Volanti e dai poliziotti appartenenti al nucleo UOPI che, lo scorso giovedì, hanno deciso di fermare per un controllo l’auto a bordo della quale l'uomo stava percorrendo via Flaminio Marcantonio, a Verona. Nascosta sotto il sedile del conducente, all’interno di un sacchetto, l’arma è stata recuperata e sequestrata: denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere il proprietario pregiudicato, che risultava in passato già arrestato in passato per detenzione abusiva di armi.