Piscine di Villafranca evacuate a causa di una fuoriuscita di cloro

Una fuoriuscita di cloro ha fatto scattare l'allarme alle piscine di Villafranca, che sono state subito evacuate.

Erano circa le 11.15 di martedì quando le esalazioni di ipoclorito di sodio, dovute alla probabile rottura di un tubo in sala macchine secondo quanto riferito dai soccorritori, hanno fatto scattare l'allarme. Allertato il centro di coordinamento per i maxi-eventi del 118, sul posto sono arrivate anche 2 ambulanze e 2 mezzi dei vigili del fuoco (uno dei quali specializzato per questo tipo di episodi), oltre ai carabinieri.

Un'ottantina circa le persone evacuate dall'impianto, con 5 di queste che sono state condotte all'ospedale Magalini in codice verde per alcuni accertamenti.