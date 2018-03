Un tuffo a Verona per l'attore Raoul Bova che riscopre alle Santini la passione del nuoto

Il noto attore Raoul Bova è stato ospite qualche giorno fa del Centro Natatorio Santini Sport Management di Verona. Il divo del piccolo e grande schermo si è infatti concesso un sano momento di sport e relax, dedicandosi a un'attività che quando era ragazzino gli regalò anche diverse soddisfazioni. A darne notizia è stato lo stesso Centro Natatorio Santini che ha pubblicato una foto che ritrae il bel Raoul Bova pronto per un tuffo in piscina:

«Non tutti conoscono i trascorsi del Raoul Bova nuotatore, - si legge nella nota delle Piscine Santini - un atleta di primissimi livello e che prima di intraprendere la carriera nel mondo del cinema e della Tv aveva avuto ottimi risultati in vasca. Quello più importante fu certamente il titolo italiano conquistato nella specialità 100 metri dorso all’età di quindici anni. Smessi costume e cuffia Raoul Bova ha coltivato la sua carriera lavorativa senza però mai dimenticare l’amore per l’acqua e le piscine.

Una passione che l’ha portato a far visita al Centro Natatorio Santini di Verona per una nuotata nell’impianto gestito da Sport Management. Una presenza che non è certamente passata inosservata e che ha fatto la felicità dei tanti fans dell’attore, i quali hanno avuto anche l’occasione di nuotare, all’interno della vasca veronese, con un divo che ha scelto l’impianto Sport Management per mantenersi in forma».