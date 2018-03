Costi di manutenzione troppo alti, le Piscine Belvedere potrebbero chiudere

La società Leaena ssd comunica alla gentile clientela che sabato 31 marzo cesserà la gestione dell'impianto Belvedere. Vogliamo ringraziare tutti i collaboratori che in quest'anno ci hanno onorato con il loro prezioso lavoro. Ringraziamo anche tutta la gentile clientela che ci ha accolto con calore e gentilezza. Sperando di aver lasciato un ricordo positivo porgiamo un caloroso saluto.

È questo il messaggio che si legge all'ingresso delle Piscine Belvedere di via Montelungo a Verona. L'impianto è del Comune che lo ha dato in gestione alla società Leaena ssd fino al 15 giugno, ma come si può ben capire dalle parole scritte dalla Leaena, la società terminerà la sua gestione prima del termine prefissato, alla fine di questo mese.

Le Piscine Belvedere potrebbe quindi rimanere chiuse dal giorno di Pasqua in poi e le motivazioni sono economiche. Sarebbero infatti troppo onerosi per il gestore i costi per dei lavori di manutenzione straordinaria in un'impianto che è comunque vecchio. Inoltre, la Leaena ssd andrebbe ad investire delle risorse per delle piscine che tra tre mesi potrebbe non gestire più, vista la scadenza della concessione da parte del Comune.

Di fronte alla prospettiva di restare a casa, i lavoratori delle Piscine Belvedere non si sono abbattuti e chiedono aiuto e appoggio agli utenti dell'impianto e a tutti i veronesi, chiedendo di scrivere una mail al servizio sport del Comune di Verona (sport@comune.verona.it) chiedendo di trovare una soluzione alternativa alla chiusura.