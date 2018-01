Treno deraglia nel milanese, morti e feriti. Disagi per i viaggiatori a Verona

Questa mattina, 25 gennaio, alle 7 il treno di Trenord numero 10452 che da Cremona era diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi è deragliato nel territorio comunale di Pioltello, nel milanese. I primi bilanci, riportati da MilanoToday, sono già molto gravi perché si parla di due morti, almeno dieci feriti gravi e un centinaio di feriti meno gravi.

Massiccio l'intervento dei soccorsi. Tante le ambulanze che stanno distribuendo i vari feriti tra i diversi ospedali milanesi. Anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenute. La priorità è senza dubbio aiutare tutti i passeggeri a bordo del treno uscito dai binari. Proprio per facilitare l'intervento dei soccorritori, la Rete ferroviaria italiana ha bloccato la circolazione dei treni questa mattina tra Milano Lambrate e Treviglio e gli annunciati ritardi anche sulla linea che coinvolge Verona si sono verificati. Alla stazione di Verona Porta Nuova si sono potuti leggere ritardi di una o due ore per raggiungere Milano o Torino, ma disagi anche per le corse che dal Nordovest portano al Nordest e quindi verso Venezia e il Friuli.