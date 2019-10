Piove in Psichiatria a Borgo Trento? L'azienda: «Lavori di rifacimento del tetto sono in corso»

In riferimento ad un articolo di giornale odierno, nel quale veniva denunciata la presenza di infiltrazioni d'acqua a causa della pioggia all'interno del reparto di Psichiatria dell'ospedale veronese di Borgo Trento, l'azienda ospedaliera ha diramato una nota ufficiale sigliata dalla Direzione generale di Psichiatria. In merito si legge che «i lavori di rifacimento del tetto della Psichiatria 1 dell’Ospedale di Borgo Trento hanno avuto inizio in data 20 settembre 2019, previo provvedimento di affidamento dei lavori, e avranno una durata pari a 120 giorni».

Per quanto riguarda la situazione attuale, viene specificato che «a oggi (4 ottobre 2019) è in stato di rifacimento la falda del tetto di nord-est del fabbricato in questione». Per quanto riguarda «le opere propedeutiche già effettuate», si legge sempre nella nota dell'azienda ospedaliera, «sono consistite nel montaggio del ponteggio e della gru di cantiere, nell’approntamento della protezione temporanea del sottotetto interessato dalla rimozione della copertura, nella sostituzione degli elementi ammalorati e nel definitivo ripristino delle tegole di copertura, previa posa della guaina impermeabilizzante».

Un'ultima precisazione l'azienda ospedaliera l'ha poi fornita «per quanto riguarda la questione legata al comando di infermieri dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona verso la ULSS Scaligera 9 - Reparto di psichiatria di Borgo Trento», sottolineando che «il trasferimento in comando di dipendenti ad altra azienda non è attuabile senza il consenso del dipendente stesso». A tal riguardo, si legge infine nella nota, «è attualmente in corso un bando interno all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per acquisire la disponibilità di 7 infermieri (scadenza 8 ottobre 2019)».