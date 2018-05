Violento acquazzone su Verona: allagamenti in centro e pompieri al lavoro

Non è durata la pioggia torrenziale che si è abbattuta su Verona nel pomeriggio di giovedì, ma ha fatto in tempo a provocare diversi disagi ai cittadini.

Prima che scattassero le 18 infatti, il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto dai veronesi, che hanno segnalato i problemi legati al nubifragio, scoppiati soprattutto in centro storico: sottopassi, ingressi e cantine di abitazioni sono stati allagati, ma anche attività commerciali ed alcuni ristoranti non sono stati risparmiati dall'acqua, scesa anche sottoforma di grandine.