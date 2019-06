Picchiato ed accoltellato a Soave: ferito in ospedale in codice rosso

Un episodio di violenza si è consumato nel pomeriggio di mercoledì in provincia di Verona.

Stando alle primissime informazioni, un'aggressione si sarebbe verificata nel parcheggio del Soave Center, situato nell'omonimo comune, dove un uomo di origine nordafricana sarebbe stato picchiato ed accoltellato intorno alle 16, da un gruppo di persone. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno condotto il ferito all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raccolto le informazioni necessarie per dare il via alle ricerche degli aggressori. La ricerche si sono concluse in circa un'ora con l'arresto di tre uomini.