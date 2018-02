Lo seguono sotto casa, poi lo picchiano e lo rapinano: malviventi in manette

Una chiamata arrivata al 112, poi la corsa in via Cantarane. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nella serata di martedì hanno tratto in arresto due cittadini marocchini pregiudicati, classe 1981 e 1989, per rapina.

Poco prima i due avevano seguito un uomo classe 1985 di origini cingalesi fin sotto la sua abitazione: a quel punto lo hanno aggredito e colpito con calci e pugni, fino a quando non sono riusciti ad impossessarsi del suo portafogli e a scappare via.

Dopo pochi minuti però i militari erano già sul posto e grazie alle indicazioni fornite da un testimone, che non ha perso di vista i malviventi seguendoli a vista, sono riusciti ad intercettare i due in un bar vicino, mentre cercavano di liberarsi della refurtiva.

Tratti in arresto, entrambi sono stati condotto nel carcere di Montorio in attesa della convalida da parte del Gip.