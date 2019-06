Picchia un'anziana ai giardini e le rompe il braccio: rintracciato ed arrestato

Nel pomeriggio di domenica avrebbe aggredito una 74enne all'interno dei giardini Baden Powell di Porta Vescovo, a Verona, finendo poi in manette con l'accusa di lesioni personali. F.M., cittadino marocchino, è stato arrestato poco dopo le 14.30 in seguito alla richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa della Questura scaligera proprio dalla vittima (di nazionalità italiana e residente in città), che ha riferito alle forze dell'ordine di essere stata picchiata da un giovane straniero, mentre si trovava nel parco insieme ad un amico.

Sul posto si è dunque diretto il personale della Squadra Volanti che ha prestato i primi soccorsi all'anziana, la quale, ansimando per il dolore, lamentava delle forti fitte al gomito del braccio sinistro. Vista la gravità della situazione, i poliziotti hanno subito contattato gli operatori sanitari del 118 per il trasporto della 74enne, sofferente per le percosse subite, presso l’ospedale di borgo Trento.

Nel frattempo, gli agenti sono riusciti ad individuare il cittadino extracomunitario ritenuto responsabile dell’aggressione che, poco lontano, stava ancora litigando con l’amico della donna. Una volta sedata la lite, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei presenti che hanno confermato la versione resa dalla vittima successivamente: secondo la ricostruzione dei fatti quest’ultima, seduta tranquillamente su una panchina del parco, era stata avvicinata dal nordafricano che, senza apparente motivo, dopo essersi rivolto a lei con parole ingiuriose, avrebbe inspiegabilmente iniziato a picchiarla. Alcuni dei presenti inoltre hanno affermato di aver visto lo straniero provare ripetutamente, prima dell’aggressione, ad attaccar briga con diverse persone presenti nei giardini.

A supporto delle testimonianze raccolte, gli uomini delle Volanti hanno riscontrato che il cittadino straniero, noto alle forze dell’ordine, era già stato implicato in passato in episodi di violenza e indagato, in diverse occasioni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo, arrestato e trattenuto presso gli uffici di polizia, è comparso lunedì mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verona e provincia

L’anziana, cui è stata diagnosticata la frattura del gomito, dopo le cure necessarie, è stata dimessa con 30 giorni di prognosi.