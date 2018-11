Piazza Risorgimento, rapina alla Banca Popolare sventata dalla Polizia

Erano circa le 15.30 di questo pomeriggio, 26 novembre, quando due uomini col volto coperto e armati di taglierino sono entrati nella filiale della Banca Popolare di Verona di piazza Risorgimento per rapinarla.

Il colpo non è andato a buon fine per il rapido intervento della polizia. Uno dei rapinatori è rimasto bloccato all'interno della banca e gli agenti sono riusciti ad arrestarlo. Il complice è riuscito a scappare e nella fuga ha abbandonato i soldi rubati e anche il taglierino. Le forze dell'ordine lo hanno ricercato e sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, anche per risalire all'identità del fuggiasco dalle tracce che ha lasciato.

La rapina per fortuna non è stata cruenta. Nessuno è rimasto ferito.