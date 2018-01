Tragedia in piazza Broilo: un uomo si lancia nel vuoto dal terzo piano

Un tragico episodio si è consumato nella tarda mattinata di mercoledì in piazza Broilo, a poca distanza dal Duomo di Verona, dove si stava svolgendo la messa in memoria di di San Francesco di Sales, per la quale si erano recate sul posto diverse persone.

Intorno alle ore 11, un uomo si è gettato nel vuoto dal terzo piano di un palazzo che si affaccia sulla piazza, morendo sul colpo. Sono partite immediatamente le chiamate all'indirizzo del 118, il quale a sua volta ha avvisato dell'accaduto la Questura scaligera: il personale medico giunto sul posto purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare la vita alla vittima ed ha quindi constato il decesso alla presenza degli agenti della Polizia di Stato.