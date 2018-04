Dalla piazza dei sapori alla Casa di Giulietta, Verona presa d'assalto dai visitatori

Grande ressa in centro città a Verona in occasione del ponte del primo maggio. Nella giornata odierna, domenica 29 aprile, il capoluogo scaligero è stato letteralmente invaso da una folla di visitatori, giunta in città in occasione dei grandi concerti in Arena, ma anche della manifestazione enogastronomica "Le Piazze dei Sapori".

Quest'ultima è il tradizionale evento che porta nei centri storici delle città i prodotti tipici e le produzioni enogastronomiche più ricercate d’Italia. Centinaia di espositori e rivenditori, accuratamente selezionati, rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane. In esposizione è possibile trovare prodotti Dop, Docg, Doc, ma anche particolarità sconosciute al grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati.

Non sono poi mancati anche i tantissimi visitatori nei luoghi cult della città di Verona, come la casa di Giulietta che è stata come sempre tra le location domenicali più gettonate. Un afflusso di turisti davvero incredibile che ha reso quest'oggi persino difficoltoso transitare a piedi attraverso l'adiacente via Cappello.