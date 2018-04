Prosegue a Verona la piantumazione di nuovi alberi nelle aree meno "verdi"

Prosegue il percorso di nuove piantumazioni avviato dal Comune per intervenire nelle zone più sofferenti in termini di verde. Da giovedì 26 aprile e nei prossimi giorni saranno messe a dimora sul territorio cittadino una ventina di piante di tiglio. Le prime otto sono state piantate questa mattina in 5ᵃ Circoscrizione nel parco giochi di via Turazza, a Cà di David. Per l’occasione, l’assessore al Decentramento Marco Padovani si è recato in sopralluogo insieme al presidente della 5ᵃ Circoscrizione Raimondo Dilara.

“Resta alta l’attenzione dell’Amministrazione nella zona di Verona sud, più carente di alberi rispetto ad altre e che più risente dell’inquinamento atmosferico – ha precisato l’assessore –. Oltre alle piante messe a dimora al parco di via Turazza, altri alberi di tiglio saranno sistemati durante la giornata, una al parco giochi di via Umago, in zona Verona sud, e due nell’area verde di via Carisio in 4ᵃ Circoscrizione. Nei prossimi giorni si proseguirà con la piantumazione di altri tigli, tre lungo stradone Santa Lucia e, in zona Stadio, sei in piazzale Olimpia e due in via Sansovino”.