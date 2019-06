In Olanda aveva un piantagione di cannabis, arrestato a Peschiera

Aveva intuito che la polizia olandese poteva aver scoperto la sua piantagione illegale di cannabis e per questo un cittadino dei Paesi Bassi, iniziali G.M., classe '76 e disoccupato, dallo scorso mese di aprile se n'era andato dal suo paese. A rintracciarlo, lunedì scorso 10 giugno, sono stati i carabinieri di Peschiera del Garda, i quali lo hanno catturato rispondendo al mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità dell'Olanda. L'uomo è stato portato in carcere a Montorio ed è stato a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana.

I guai per G.M. sono iniziati il 26 aprile scorso, nel suo paese. L'uomo stava guidando una Volkswagen Golf, quando gli agenti della polizia olandese lo fermano per un controllo. La sua auto è stata perquisita e al suo interno sono stati trovati strumenti e fertilizzanti specifici per la coltivazione di sostanze stupefacenti.

Quel controllo ha dato il via ad un'indagine che ha permesso ai poliziotti di scovare una piantagione di cannabis composta da circa 550 piante. La piantagione si trovava in un terreno che G.M. aveva preso in affitto. Per questo, gli agenti si sono attivati per arrestarlo, ma l'uomo probabilmente aveva fiutato il pericolo e per questo si era allontanato dai Paesi Bassi.

Le autorità olandesi, però, non si sono arrese e con un mandato di arresto europeo hanno chiesto la collaborazione delle forze dell'ordine degli altri paesi del continente. A questa richiesta d'aiuto hanno risposto i carabinieri di Peschiera del Garda che, attraverso un'efficace attività informativa, hanno scoperto che G.M. alloggiava in una struttura ricettiva arilicense.

Sono dunque partite le ricerche da parte dei militari, che si sono recati nella struttura dove il ricercato aveva preso una camera. L'uomo però era uscito per una passeggiata ed è stato bloccato dai carabinieri quando è rientrato in albergo per pranzare.