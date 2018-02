Piano antisismico. 22.6 milioni di euro per il patrimonio culturale veronese

Il comitato tecnico scientifico del Mibact ha approvato un piano di investimenti pari a 597.058.875 milioni di euro sul patrimonio culturale italiano. Fondi immediatamente disponibili per realizzare interventi in tutta Italia, che comprendono il più importante piano antisismico finora finanziato sul patrimonio museale statale, una serie di azioni per la riqualificazione delle periferie urbane e numerosi restauri di beni culturali segnalati dal territorio.

Il piano, che attinge al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio 2017, risponde a una visione organica che considera strategico il ruolo del patrimonio culturale nelle politiche di tutela, sviluppo e promozione dei territori. “Le risorse stanziate oggi – dichiara il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini – segnano un importante traguardo con il primo, grande piano di prevenzione del rischio sismico per i musei statali e la messa in sicurezza del patrimonio culturale nazionale”.

“Straordinario investimento in sicurezza e valorizzazione del nostro patrimonio: Verona e provincia, le sue chiese, le sue fortificazioni premiate con 22,6 milioni di euro grazie al comma 140 reso noto dal ministero del Beni Culturali. Siamo tra le città più valorizzate in assoluto a livello nazionale". Ha commentato Alessia Rotta, deputata del Partito Democratico e candidata nel collegio uninominale di Verona: "Tra i finanziamenti più attesi ci sono quelli per le numerose e importanti chiese del patrimonio storico della città, dal Duomo a San fermo, da San Zeno a Santa Anastasia, attrazione e meta per viaggiatori e turisti da tutto il mondo. Importanti anche le risorse per la famosa Villa Romana di Avesa e la Torretta della Catena. In provincia da ricordare l'intervento per Soave, unica città italiana a conservare la cinta muraria intatta, che aspettava questi fondi per la manutenzione e per rendere accessibili le mura e quello per la messa in sicurezza dell'Eremo del Garda”.

GLI INTERVENTI FINANZIATI A VERONA E PROVINCIA

VERONA

Ex complesso conventuale di San Fermo

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

930.000 euro

VERONA

Ex Dogana delle merci di terra

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

650.000 euro

VERONA

Ex Polveriera di San Proclo Deposito dei reperti archeologici della Sabap di Verona Rovigo e Vicenza

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

400.000 euro

VERONA

Villa Romana di Valdonega – Area Archeologica

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

410.000 euro

VERONA

Torretta Catena

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

410.000 euro

VERONA

Chiesa di Santa Anastasia

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

735.000 euro

VERONA

Chiesa di San Fermo

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

930 .000 euro

VERONA

Chiesa di San Lorenzo

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

485.000 euro

VERONA

Chiesa di San Luca Evangelista

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

535.000 euro

VERONA

Chiesa dei Santi Apostoli

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

530.000 euro

VERONA

loc. Quinziano Chiesa della Decollazione di san Giovanni Battista

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

550.000 euro

VERONA

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

580.000 euro

VERONA

Chiesa di San Siro e Libera

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

650.000 euro

VERONA

Chiesa di Santa Maria in Organo

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

630.000 euro

VERONA

Chiesa di San Giovanni in Valle

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

680.000 euro

VERONA

Chiesa di San Giovanni in Foro

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

700.000 euro

VERONA

Chiesa di San Benedetto al Monte

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

615.000 euro

VERONA

Chiesa della Santissima Trinità

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

690.000 euro

VERONA

Chiesa di San Zeno Maggiore

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

785.000 euro

VERONA

Chiesa di San Giorgio in Braida

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

780.000 euro

VERONA

Chiesa di Santa Maria Assunta (Duomo)

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

895.000 euro

VERONA

Chiesa di San Zeno Minore

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

480.000 euro

ARCE' DI PESCANTINA

Chiesa di San Michele

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

615.000 euro

BARDOLINO

Chiesa di San Giorgio – Eremo del Garda

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

700.000 euro

DOLCE' – Loc. Volargne

Villa del Bene

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

700.000 euro

GREZZANA

Chiesa di S. Clemente in Alcenago

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

585.000 euro

SAN MARTINO BUON ALBERGO

Chiesa di San Martino

Vescovo Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

715.000 euro

SAN PIETRO INCARIANO

Chiesa di Castelrotto

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

605.000 euro

SAN PIETRO INCARIANO - Loc. San Floriano

Chiesa di San Floriano

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

580.000 euro

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Casa Canonica

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

630.000 euro

SANT'ANNA D'ALFREDO

Chiesa di San Giovanni Battista

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

760.000 euro

SANT'ANNA D'ALFREDO

Chiesa di San Giovanni in Loffa

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

660.000 euro

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Chiesa di S. Ambrogio (Prop. Diocesi VR)

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

585.000 euro

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Chiesa parrocchiale di Gargagnago

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

685.000 euro

SOAVE

Mura Urbane (prop. Comunale)

Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro - Prevenzione rischio sismico

800.000 euro