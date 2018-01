Cronaca Borgo Trento / Piazzale Aristide Stefani

Zone colpite da pfas nel mirino degli sciacalli. Ulss 9: "Attenzione alle truffe"

L'azienda sanitaria mette in guardia i veronesi: "Si ha notizia di telefonate di finti rappresentanti di una ditta che si propongono per effettuare una visita a casa e regalare un dispositivo in grado di eliminare ipotetiche presenze di pfass nell’acqua"